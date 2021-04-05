Казаки Всевеликого войска Донского почтили память предков, вошедших в Париж в 1814г. после разгрома французской армии

В пятницу, 2 апреля, в Константиновске казаки Всевеликого войска Донского почтили память своих предков, которые в составе русской армии вошли в Париж, разгромив наполеоновскую армию. Случилось это в ходе Заграничных походов, а именно 31 марта 1814г. В память об этом дне атаманы казачьих округов войска, кадеты Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса, сам атаман, а также представители органов власти региона собрались вместе для участия в молебне.Памятное богослужение прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Выбор места — не случайность. Он был построен в 1912 году к столетию победы в Отечественной войне, а его история тесно связана с историей донского казачества.За годы существования храм пережил разорение, войну, забвение и возрождение. В прошлом столетии там были зернохранилище, спортшкола и склад боеприпасов. К счастью, храму удалось сохранить свою целостность до наших дней. И сегодня его называют неугасимой лампадой, зажженной руками предков.К 100-летию храма на его территории был открыт памятный знак для увековечения казаков-героев, участвовавших в Отечественной войне. Именно к этому знаку казаки после молебна возложили цветы. И здесь же казаку городского казачьего общества «Станица Константиновская», известному краеведу и собирателю донской старины – Александру Кунакову – вручили благодарственное письмо от губернатора Ростовской области Василия Голубева за эффективную работу по возрождению и развитию культурно-исторического наследия донского казачества.Во время войны 1812 года казаки покрыли себя бессмертной боевой славой. Досталась она им большим количеством пролитой крови. Конкретных цифр и точных фактов о потерях нет, но в некоторых источниках говорится, что во время Отечественной войны и Заграничных походах войско Донское потеряло около 20 тысяч казаков и офицеров.После разгрома наполеоновского войска, которое считалось лучшим во всей Европе, русское правительство перебросило все силы за границу, чтобы добиться окончательной победы над ним.Сражение за Париж стало одним из самых кровопролитных для союзнической армии. За один день сражений 30 марта русская армия потеряла более восьми тысяч солдат. Противники сражались не на жизнь, а на смерть, защищая свою столицу. Однако утром 31 марта 1814 года она пала.Мирные жители Франции со страхом ждали карающего огня и меча русских. Но этого не случилось. На следующий день после взятия Парижа здесь открылись правительственные учреждения, возобновили работу почта и банки. А бородатые и особым образом обмундированные донские казаки стали объектом повышенного внимания французов. Они готовили на костре еду, пели, после трехлетнего сухого закона пили вино и купали своих коней в Сене. А еще все русское воинство провело в сердце Франции пышный православный молебен. На апрельскую Пасху.В Константиновске мемориальные мероприятия об этих событиях молебном не завершились. Здесь, в памятном для казаков месте – Георгиевском парке – вместе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым они высадили 250 молодых саженцев.Как раз глава региона давал здесь старт Дню древонасаждений. Он сказал, что в парке, разбитом в честь защитников Отечества, новая аллея будет напоминать нынешним жителям, молодому поколению о ратных подвигах донских казаков.Василий Голубев пообщался с кадетами-платовцами и напомнил им, что их предки-казаки не только находились на страже государства, но и делали всё необходимое, чтобы Донской край становился краше.Завершился день донской ухой и экологическим уроком для ребят на тему «Отходы разделяй – природу Дона сохраняй». Его лично провел министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.