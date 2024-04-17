Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Каскадер из Ростова разгромил новый электрокар за 7 млн рублей

Каскадер из Ростова разгромил новый электрокар за 7 млн рублей
Ростовский каскадер разгромил новый китайский электрокар «Zeekr» стоимостью почти в 7 миллионов рублей. Кадры «уничтожения» Евгений Чеботарев разместил 17 апреля в своем телеграм-канале.

В кадре новенький электрокар стоит прямо напротив «Ростов-Арены». Евгений взял с собой лом и отбойный молоток. Он вонзил лезвие молотка прямо в автомобиль, забрался на крышу и принялся ее ломать. Затем экстремал с полной силой в прыжке пробил ее насквозь и провалился в салон авто.

Добавим, что поведение каскадера вызвало бурю гневных комментариев. Многие жители считают, что взрослый мужчина мог потратить деньги иначе. К примеру, помочь нуждающимся. При этом, некоторые уверены, что экстремал сам решит, куда тратить свои деньги.

«Zeekr 001» — пятидверный спортивный электромобиль, выпускается под маркой «Zeekr» китайской компанией с октября 2021 года. Стоимость электрокара варьируется от пяти до семи миллионов рублей.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.