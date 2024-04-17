Каскадер из Ростова разгромил новый электрокар за 7 млн рублей

Фото: СоцСети

Ростовский каскадер разгромил новый китайский электрокар «Zeekr» стоимостью почти в 7 миллионов рублей. Кадры «уничтожения» Евгений Чеботарев разместил 17 апреля в своем телеграм-канале.В кадре новенький электрокар стоит прямо напротив «Ростов-Арены». Евгений взял с собой лом и отбойный молоток. Он вонзил лезвие молотка прямо в автомобиль, забрался на крышу и принялся ее ломать. Затем экстремал с полной силой в прыжке пробил ее насквозь и провалился в салон авто.Добавим, что поведение каскадера вызвало бурю гневных комментариев. Многие жители считают, что взрослый мужчина мог потратить деньги иначе. К примеру, помочь нуждающимся. При этом, некоторые уверены, что экстремал сам решит, куда тратить свои деньги.«Zeekr 001» — пятидверный спортивный электромобиль, выпускается под маркой «Zeekr» китайской компанией с октября 2021 года. Стоимость электрокара варьируется от пяти до семи миллионов рублей.