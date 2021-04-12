Капитальный ремонт здания МРЭО в Ростове обойдётся в 5,5 млн рублей
Министерство внутренних дел по Ростовской области ищет рабочих, которые займутся капитальным ремонтом отделения полиции на улице Доватора, 154А. Эта информация появилась на сайте госзакупок 14 апреля.
Согласно документации, цена вопроса составит 5 632 673 рублей. Деньги на ремонт здания, где располагается местная госавтоинспекция будут выделены из федерального бюджета.
Как и полагается, капитальное преображение архитектурного строения требует реставрации от грунта до кровли, включая восстановление или замену отдельных элементов, технических приборов, деталей разных систем. В требованиях к закупке заказчик прописал, что в работе должны быть использованы новые материалы высокого качества и соответствующие современному уровню техники.
Например, подрядчик должен будет сделать из керамического лицевого кирпича несколько четырёхэтажных прямоугольных столбов. Поставить десяток ограждений, выполненных из профильных труб, выровнить и выложить искусственную дорожку и так далее. Помимо этого, в обязанности рабочих войдут прокладка трубопроводов с отоплением, водоотведением, газоснабжением, установка новых шлагбаумов, обновление плитки и крыши здания, замена ламп, мебельной гарнитуры и тому подобное.
Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 22 апреля. Затем региональное МВД выберет победившую организацию и заключит с ней контракт. По договору, на капитальный ремонт огромного здания исполнителю отведут два года.