Синоптик Елена Назарова рассказала о погоде в феврале в Ростовской области

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В феврале в Ростовской области прогнозируют переменчивую погоду с периодическими осадками в виде снега и дождя, сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. Самой интенсивной метеорологи назвали первую пятницу месяца, когда ожидается значительное количество осадков. Ночные температуры будут держаться в пределах -2…-7 градусов.Вторая декада февраля обещает быть самой холодной. В северных и восточных районах региона (Шолоховский, Чертковский, Заветинский, Дубовский) ожидаются морозы до -10…-17 градусов. Однако уже с середины месяца температура начнет постепенно повышаться. Дневная будет колебаться от -3 до +3 градусов, а на южных территориях (Сельский, Песчанокопский районы) столбик термометра поднимется до +6 градусов.Третья декада февраля принесет временное повышение температуры до +6…+13 градусов.- В целом погодные аномалии не ожидаются, а средняя температура будет соответствовать норме. Осадки местами могут превысить среднемесячную норму, - добавила Елена Назарова.