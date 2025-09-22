Новости
Почти 200 килограммов опасного мяса обнаружили на ростовском рынке

В Ростове-на-Дону в результате проверки рыночных площадей обнаружено приблизительно 200 кг некачественной мясной продукции. Об этом сообщили представители территориального управления Россельхознадзора.

В рамках инспекции на рынке "Днепровском" в Ростове-на-Дону у тринадцати частных предпринимателей было изъято 192 килограмма мясопродуктов без надлежащих документов. Отсутствовала возможность установить происхождение этих товаров с помощью специальных систем отслеживания. Кроме того, на мясной продукции не было информации о дате изготовления, сроке реализации и рекомендуемых условиях хранения.

Отмечается, что употребление такого мяса может представлять серьезную опасность для здоровья покупателей, так как невозможно установить, где и когда этот продукт был произведен.

В отношении выявленных лиц, допустивших нарушения, начаты административные процедуры и выданы распоряжения с указанием конкретных сроков для исправления обнаруженных недостатков.
Фото: Нейросеть
