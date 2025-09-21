ХК «Ростов» обыграл «Динамо-Алтай» со счетом 4:3
ХК «Ростов» обыграл «Динамо-Алтай» со счетом 4:3. Матч прошел 21 сентября в Барнауле.
Хозяева ледовой арены начали игру с мощной атаки. В начале матча они забили одну шайбу. К середине периода южане догнали соперников. Степан Урулин сравнял счет.
Во втором периоде ростовчанин Евгений Цалпанов дважды забил в ворота противника. За ним Никита Дмитров поднял счет до 1:4.
В начале третьего периода «Динамо-Алтай» сократили период на два очка. Но нагнать «Ростов» они не сумели.
Впереди у ростовчан - домашний матч с «Бураном» из Воронежа. На ледовой арене они сразятся 26 сентября.