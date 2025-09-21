— Чувствуется у некоторых ребят некий мандраж, скованность в таких ситуациях. Эта проблема у нас еще с прошлого сезона. Мы над этим работаем, стараемся искоренять эти моменты. Доля неопытности, неуверенности у ребят присутствует. Стараются удержать счет, там, где надо играть просто и спокойно, придумывают какие-то непонятные решения, удаления и из-за этого сами себе создают проблемы. В целом равная игра: мы забили в большинстве, а соперник — нет, - прокомментировал матч главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев.

Фото: ХК «Ростов»

ХК «Ростов» обыграл «Динамо-Алтай» со счетом 4:3. Матч прошел 21 сентября в Барнауле.Хозяева ледовой арены начали игру с мощной атаки. В начале матча они забили одну шайбу. К середине периода южане догнали соперников. Степан Урулин сравнял счет.Во втором периоде ростовчанин Евгений Цалпанов дважды забил в ворота противника. За ним Никита Дмитров поднял счет до 1:4.В начале третьего периода «Динамо-Алтай» сократили период на два очка. Но нагнать «Ростов» они не сумели.Впереди у ростовчан - домашний матч с «Бураном» из Воронежа. На ледовой арене они сразятся 26 сентября.