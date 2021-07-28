Ростовчане нашли в Левенцовке гнезда ядовитых пауков каракуртов. Об этом пишет DonDay.ru.Черных вдов люди обнаружили на улице Еременко, 103. По их словам, каждый год их становится все больше. И селятся каракурты даже у подъездов, несмотря на то, что их обычная среда обитания – склоны оврагов, степи, свалки и заросшие дачные участки.По словам старшего научного сотрудника Южного научного центра РАН, арахнолога Александра Пономарева, каракурты могут напасть только в случае непосредственного контакта с ним и бывают очень опасны.– Яд каракурта может быть смертелен, поэтому в случае укуса нужно немедленно обратиться за медпомощью и настаивать на укусе именно каракуртом, – предупреждает эксперт.Ядовитых пауков ни в коем случае нельзя трогать руками. Гнезда лучше обработать дихлофосом и обратиться в МЧС.