Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчане нашли в Левенцовке гнезда ядовитых пауков

Ростовчане нашли в Левенцовке гнезда ядовитых пауков
Ростовчане нашли в Левенцовке гнезда ядовитых пауков каракуртов. Об этом пишет DonDay.ru.

Черных вдов люди обнаружили на улице Еременко, 103. По их словам, каждый год их становится все больше. И селятся каракурты даже у подъездов, несмотря на то, что их обычная среда обитания – склоны оврагов, степи, свалки и заросшие дачные участки.

По словам старшего научного сотрудника Южного научного центра РАН, арахнолога Александра Пономарева, каракурты могут напасть только в случае непосредственного контакта с ним и бывают очень опасны.

– Яд каракурта может быть смертелен, поэтому в случае укуса нужно немедленно обратиться за медпомощью и настаивать на укусе именно каракуртом, – предупреждает эксперт.

Ядовитых пауков ни в коем случае нельзя трогать руками. Гнезда лучше обработать дихлофосом и обратиться в МЧС.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.