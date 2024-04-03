Кадры с места взрыва и пожара на полимерном заводе в Азове
Появились кадры с места взрыва и пожара на заводе в Азове. На снимках видно, что пламя достигает нескольких метров в высоту над зданием.
ЧП на ООО «АПО Алеко-Полимеры» случилось 3 апреля около 15:30. Сначала местные жители услышали громкий звук взрыва, затем предприятие охватил огонь. На место прибыли спасатели. Судя по кадрам, площадь пожара составляет сотню, а то и несколько сотен квадратных метров.
Предприятие находится по адресу: переулок Некрасова, 47. Оно существует более 15 лет и специализируется на производстве мягкой упаковки и полимерной тары.