В Ростове-на-Дону потушили гигантский пожар на «Темернике»

Фото: DonDay.ru

В Ростове-на-Дону спустя девять с половиной часов потушили пожар на рынке «Темерник». Об этом сообщают в донском ГУ МЧС.Торговые павильоны, заполненные одеждой, вспыхнули 30 ноября около 20:30. За несколько часов огонь охватил порядка 4 тысяч квадратных метров. На место приехали более 100 спасателей. Они с помощью свыше 30 единиц спецтехники боролись со стихией до самого утра. Пламя удалось потушить 1 декабря около 06:00.Рынок по-прежнему оцеплен. На месте продолжают находиться правоохранители и сотрудники различных городских служб.Специалисты устанавливают причину ЧП. Владельцам вещевого рынка и торговых точек теперь предстоит посчитать ущерб.