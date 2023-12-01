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В Ростове-на-Дону потушили гигантский пожар на «Темернике»

В Ростове-на-Дону потушили гигантский пожар на «Темернике»
В Ростове-на-Дону спустя девять с половиной часов потушили пожар на рынке «Темерник». Об этом сообщают в донском ГУ МЧС.

Торговые павильоны, заполненные одеждой, вспыхнули 30 ноября около 20:30. За несколько часов огонь охватил порядка 4 тысяч квадратных метров. На место приехали более 100 спасателей. Они с помощью свыше 30 единиц спецтехники боролись со стихией до самого утра. Пламя удалось потушить 1 декабря около 06:00.

Рынок по-прежнему оцеплен. На месте продолжают находиться правоохранители и сотрудники различных городских служб.

Специалисты устанавливают причину ЧП. Владельцам вещевого рынка и торговых точек теперь предстоит посчитать ущерб.
Фото: DonDay.ru
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