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К ордену Мужества посмертно представили 40-летнего бойца из Ростовской области

К ордену Мужества посмертно представили 40-летнего бойца из Ростовской области
Бойца СВО из Ростовской области посмертно представили к ордену Мужества. Государственной награды был удостоен 40-летний Иван Горелов.

До службы мужчина проживал в станице Грушевской Аксайского района. Осенью 2022 года его призвали в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации.

В феврале 2024 года Иван Горелов вместе с сослуживцами попал под атаку дронов-камикадзе. Перед взрывом уроженец Ростовской области прикрыл собой товарища и получил смертельное ранение.

У Ивана Горелова остались две дочери.
Фото: Ростов.Ру
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