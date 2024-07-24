К ордену Мужества посмертно представили 40-летнего бойца из Ростовской области

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Бойца СВО из Ростовской области посмертно представили к ордену Мужества. Государственной награды был удостоен 40-летний Иван Горелов.До службы мужчина проживал в станице Грушевской Аксайского района. Осенью 2022 года его призвали в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации.В феврале 2024 года Иван Горелов вместе с сослуживцами попал под атаку дронов-камикадзе. Перед взрывом уроженец Ростовской области прикрыл собой товарища и получил смертельное ранение.У Ивана Горелова остались две дочери.