Фото: Donday

Восемь дронов сбили в небе над Ростовской областью ночью 25 января. Об этом сообщили в Минобороны России.Системы ПВО отразили атаку 13 беспилотных летательных аппаратов над различными российскими регионами в период с восьми до одиннадцати часов вечера.В частности, над Ростовской областью было сбито восемь БПЛА.Отметим, что минувшей ночью атаку 9 дронов отразили в небе над Миллеровским и Чертковским районами. В результате падения дрона повреждения получили частный дом и машина. Среди населения никто не пострадал.