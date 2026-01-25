Новости
Восемь дронов сбили в небе над Ростовской областью ночью 25 января

Восемь дронов сбили в небе над Ростовской областью ночью 25 января. Об этом сообщили в Минобороны России.

Системы ПВО отразили атаку 13 беспилотных летательных аппаратов над различными российскими регионами в период с восьми до одиннадцати часов вечера.

В частности, над Ростовской областью было сбито восемь БПЛА.

Отметим, что минувшей ночью атаку 9 дронов отразили в небе над Миллеровским и Чертковским районами. В результате падения дрона повреждения получили частный дом и машина. Среди населения никто не пострадал.
Фото: Donday
