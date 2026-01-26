Буржуйка стала причиной крупного пожара в хуторе Ростовской области

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Неосторожное обращение с печью (буржуйкой) привело к крупному пожару в хуторе Ленинском Веселовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.По данным ведомства, инцидент произошел 24 января. Владелец дома на улице Садовой сжигал отходы в печи, что и стало причиной возгорания.К моменту прибытия пожарных расчетов огонь успел распространиться на площади 66 квадратных метров. Помимо дома, пострадали гараж, автомобиль и часть домашнего имущества.На месте происшествия работали две единицы спецтехники и шесть специалистов МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако МЧС напоминает о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного отопления и призывает быть внимательными и осторожными с огнем.