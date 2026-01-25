О пяти типичных ошибках зимней рыбалки рассказал рыбак из Ростовской области

Фото: Киммерия

Зимняя рыбалка – захватывающее занятие, но требующее от рыбака не только опыта, но и строгого соблюдения правил и мер предосторожности. Заядлый рыбак из Ростовской области Артем Коваленко поделился с читателями DonDay информацией о пяти самых распространенных ошибках, которые совершают любители зимней ловли.По словам эксперта, игнорирование простых правил может привести не только к разочарованию из-за отсутствия улова, но и к серьезным проблемам со здоровьем и даже трагедии.1. Неправильная экипировка- Выбор одежды и обуви – это основа комфортной и безопасной рыбалки, – подчеркивает Артем Коваленко. – Слишком теплая одежда приведет к потливости и, как следствие, к переохлаждению. Слишком легкая экипировка, напротив, не защитит от мороза.Эксперт рекомендует выбирать специальную обувь, термокомбинезон, теплую куртку и термобелье, обеспечивающее поддержание комфортной температуры тела.2. Неверный выбор местаУчет глубины водоема, наличия коряг, течения и рельефа дна – залог успешной рыбалки. Но прежде всего необходимо помнить о безопасности на льду. Нельзя проверять толщину льда чем попало, особенно выходить на первый лед в одиночку. Следует также избегать большого скопления людей на небольшом участке, не бурить много лунок близко друг к другу и растительности.3. Неподходящие снасти и прикормкаЗимняя рыбалка требует более деликатного подхода к выбору снастей, чем летняя. Толстые лески и крупные крючки могут отпугнуть пассивную рыбу. Рекомендуется использовать тонкие монофильные лески и миниатюрные крючки.4. Незнание времени клева.Важно понимать, в какое время и в каком месте акватории рыба клюет лучше всего. Например, для леща декабрь – благоприятный период, так как рыба активно запасается жиром перед морозами. В январе же, в период глухозимья, лещ становится капризным и пассивным.5. Употребление алкоголя- Обманчивый согревающий эффект алкоголя – это миф, который может дорого обойтись рыбаку, – предупреждает Артем Коваленко. – Сначала сосуды расширяются, создавая иллюзию тепла, но затем резко сужаются, усиливая чувство холода.Вместо алкоголя эксперт рекомендует пить горячий чай или кофе.