О пяти типичных ошибках зимней рыбалки рассказал рыбак из Ростовской области

Зимняя рыбалка – захватывающее занятие, но требующее от рыбака не только опыта, но и строгого соблюдения правил и мер предосторожности. Заядлый рыбак из Ростовской области Артем Коваленко поделился с читателями DonDay информацией о пяти самых распространенных ошибках, которые совершают любители зимней ловли.

По словам эксперта, игнорирование простых правил может привести не только к разочарованию из-за отсутствия улова, но и к серьезным проблемам со здоровьем и даже трагедии.

1. Неправильная экипировка

- Выбор одежды и обуви – это основа комфортной и безопасной рыбалки, – подчеркивает Артем Коваленко. – Слишком теплая одежда приведет к потливости и, как следствие, к переохлаждению. Слишком легкая экипировка, напротив, не защитит от мороза.

Эксперт рекомендует выбирать специальную обувь, термокомбинезон, теплую куртку и термобелье, обеспечивающее поддержание комфортной температуры тела.

2. Неверный выбор места

Учет глубины водоема, наличия коряг, течения и рельефа дна – залог успешной рыбалки. Но прежде всего необходимо помнить о безопасности на льду. Нельзя проверять толщину льда чем попало, особенно выходить на первый лед в одиночку. Следует также избегать большого скопления людей на небольшом участке, не бурить много лунок близко друг к другу и растительности.

3. Неподходящие снасти и прикормка

Зимняя рыбалка требует более деликатного подхода к выбору снастей, чем летняя. Толстые лески и крупные крючки могут отпугнуть пассивную рыбу. Рекомендуется использовать тонкие монофильные лески и миниатюрные крючки.

4. Незнание времени клева.

Важно понимать, в какое время и в каком месте акватории рыба клюет лучше всего. Например, для леща декабрь – благоприятный период, так как рыба активно запасается жиром перед морозами. В январе же, в период глухозимья, лещ становится капризным и пассивным.

5. Употребление алкоголя

- Обманчивый согревающий эффект алкоголя – это миф, который может дорого обойтись рыбаку, – предупреждает Артем Коваленко. – Сначала сосуды расширяются, создавая иллюзию тепла, но затем резко сужаются, усиливая чувство холода.

Вместо алкоголя эксперт рекомендует пить горячий чай или кофе.
Фото: Киммерия
