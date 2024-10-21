К местам несения службы направилась первая сотня донских призывников

Фото: правительство Ростовской области.

К местам несения службы направились около ста донских призывников. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Призывники из городов и районов области пройдут срочную службу на территории Южного военного округа.Ребята перед отправкой прошли медосмотр военно-врачебных комиссий, получили банковскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие, SIM-карту для связи с родными и новую военную форму.Осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до конца 2024 года. Ряды ВС РФ пополнят порядка четырех тысяч жителей донского региона.Важно отметить, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, службу на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходить не будут.Добавим, что на военную службу в России планируется призвать 133 тысячи человек. Из Ростовской области - порядка 4 000 молодых людей. Призыву на военную службу подлежат граждане от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.Подробнее о порядке призыва и прохождения срочной военной службы можно узнать по номеру: 122.