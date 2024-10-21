Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

К местам несения службы направилась первая сотня донских призывников

К местам несения службы направилась первая сотня донских призывников
К местам несения службы направились около ста донских призывников. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Призывники из городов и районов области пройдут срочную службу на территории Южного военного округа.

Ребята перед отправкой прошли медосмотр военно-врачебных комиссий, получили банковскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие, SIM-карту для связи с родными и новую военную форму.

Осенняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до конца 2024 года. Ряды ВС РФ пополнят порядка четырех тысяч жителей донского региона.

Важно отметить, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, службу на территории ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проходить не будут.

Добавим, что на военную службу в России планируется призвать 133 тысячи человек. Из Ростовской области - порядка 4 000 молодых людей. Призыву на военную службу подлежат граждане от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе.

Подробнее о порядке призыва и прохождения срочной военной службы можно узнать по номеру: 122.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.