В Ростовской области осенью ряды ВС РФ пополнят порядка четырех тысяч призывников

Фото: правительство РО.

В Ростовской области 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. Ряды Вооруженных сил РФ пополнят порядка четырех тысяч жителей донского региона от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов в ходе пресс-конференции об особенностях осеннего призыва в армию.Согласно указу Президента РФ от 29 сентября 2023 года № 735, призыву на военную службу осенью 2023 года планируют призвать 130 тысяч человек. Из этого числа порядка четырех тысяч — жители Ростовской области. Это стандартное количество человек, которых призывают в армию от донского региона. Призыв не связан с проведением СВО, а призывников не отправят служить в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.По словам замгубернатора Ростовской области, все призывники будут служить на территории России, исключая новые регионы.- Донские призывники будут проходить службу во все видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации, при этом более 50% из них будут направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, - подчеркнул Вадим Артемов. – Традиционно 15 ребят пополнят ряды Президентского полка комендатуры Московского Кремля.Замгубернатора Ростовской области добавил, что в воинские части отправятся более 130 юношей-казаков и еще 300 человек с уже имеющейся военно-учетной специальностью.Осенний призыв пройдет в обычные сроки и с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.