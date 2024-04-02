В рамках весенней призывной кампании на службу отправят порядка пяти тысяч донских призывников

Фото: правительство Ростовской области.

Ряды ВС РФ в рамках весенней призывной кампании пополнят порядка 5 тысяч донских призывников. Информацию об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина от 31 марта 2024 года № 222, призыву на военную службу весной 2024-го подлежат 150 тысяч человек.К 15 июля отправка призывников в воинские части завершится. На территории Ростовской области в настоящее время действует областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципалитетах.- Весной 2024 года призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Лица, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, сняты с учета и зачислены в запас, - добавил Вадим Артемов. - Донские призывники будут проходить службу во всех видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации, при этом более 60% из них будут направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.По традиции призывники из РО будут нести службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля. В войска направят также более 100 юношей-казаков.Кроме того, Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования пополнят более 400 человек, имеющих военно-учетные специальности.Стоит добавить, что военнослужащие в рядах ВС РФ не будут проходить службу на опасных территориях: в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.Подробнее узнать о порядке призыва и прохождения военной службы можно, позвонив по номеру: 122.