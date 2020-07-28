К концу рабочей недели в Ростове снова отключат свет

К концу рабочей недели в Ростове-на-Дону отключат свет. Без электроэнергии останутся тысячи горожан. Об отключениях сообщает «Донэнерго».Так, 31 июля с 9.00 до 16.00 электричества не будет в домах по адресам: 1-я Баррикадная, 36; Ковалёва, 5-11, 2-12; Медный, 8; Русская, 9-19, 32-74; Токарная, 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 2/3.В этот же день с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах и в переулках:• Тибетской, 3-41, 30-68;• 2-й Краснодонской, 32-36, 47-69;• Артековском;• Бугском;• Памирском, 1-47, 2-34;• Измаильском;• Кутаисском;• Автосборочном, 1-6;• Зерноградской;• Скифской;• Меотской.