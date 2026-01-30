Донской юрист рассказала, как добиться компенсации за падение на скользком тротуаре

Фото: Donday

Зима вступает в свои права, а вместе с ней и гололедица, которая повышает риск получения травм на улицах. Юрист из Ростовской области Анна Павлова поделилась информацией о том, как можно добиться компенсации, если вы пострадали, упав на скользком тротуаре.По словам Анны Павловой, ответственность за безопасность на неубранных территориях лежит на собственниках или управляющих компаниях. Это значит, что если вы получили травму на тротуаре, который не был очищен ото льда или обработан реагентами, вы имеете право обратиться в гражданский суд. Ответчиком по делу будет организация, ответственная за уборку территории: управляющая компания или ТСЖ, если речь идет о придомовой территории, или городские коммунальные службы, если об общественной зоне.Для успешного получения компенсации Анна Павлова советует сразу же после падения предпринять следующие шаги для сбора доказательств.Сфотографируйте место происшествия, обращая внимание на наличие льда, снега и отсутствие предупреждающих знаков. Постарайтесь найти свидетелей, которые смогут подтвердить обстоятельства вашего падения.Обязательно зафиксируйте факт получения травмы в травмпункте или больнице. Получите медицинское заключение, в котором будут указаны диагноз и характер полученных повреждений.Направьте письменное заявление в адрес организации, ответственной за уборку территории (управляющей компании, городской службе или владельцу коммерческого объекта). В заявлении подробно опишите произошедшее и изложите требование о возмещении ущерба.Собирайте и сохраняйте все документы, подтверждающие ваши расходы в связи с полученной травмой: чеки на лекарства, квитанции об оплате медицинских услуг и т. д.Если договориться с ответственной организацией напрямую не удается, пострадавший имеет право обратиться в суд. В случае положительного решения суда, ответчик будет обязан выплатить компенсацию и возместить судебные издержки.Анна Павлова также напоминает, что если у пострадавшего есть страховка жизни и здоровья, он может обратиться за компенсацией в страховую компанию. В этом случае взаимодействовать с коммунальными службами и взыскивать средства будут уже страховщики.