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В Новочеркасске дети нашли у дороги окровавленную собаку с пробитой головой

В Новочеркасске дети нашли у дороги окровавленную собаку с пробитой головой
В городе Новочеркасске Ростовской области дети нашли на улице собаку с пробитой головой. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на руководителя приюта «Дядя Феникс» Илью Нурутдинова.

Дети гуляли в микрорайоне Молодежном днем 6 декабря. Там они нашли окровавленную собаку. По словам ребят, питомец находился в тяжелом состоянии.

- Позвонили, сказали, что нашли рядом с дорогой. Они переживали за ее самочувствие, а сами помочь ей просто не могли. До сих пор ребята спрашивают о ее состоянии, - рассказал Илья Нурутдинов.

На место выехал руководитель питомника. Там он увидел ужасное: пес бился в судорогах и не мог передвигаться. Согреть собаку удалось с помощью одеяла. Затем ее отвезли в клинику. Собаку назвали Линдой.

- Предположительно, собака была отравлена. Есть признаки рвоты, также судороги. После всего, что она пережила, ее сбила машина, - добавил руководитель приюта.

Ветеринары диагностировали питомцу черепно-мозговую травму. В настоящее время собаку лечат в стационаре. Врачи пытаются стабилизировать ее состояние, лечат от отравления и обрабатывают раны.
Фото: Rostov.ru
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