Юрий Слюсарь прокомментировал историю со сносом памятника героям ВОВ

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Врио губернатора региона Ростовской области прокомментировал ситуацию со снесенным в Морозовском районе памятником героям ВОВ.Ранее Donday сообщал о ситуации в хуторе Разлатном. Жители обратились за помощью в редакцию после того, как у них убрали единственный памятник героям Великой Отечественной войны.Инцидент был предан огласке и привлек внимание властей. В районной администрации сообщили, что памятный знак принадлежит частному лицу, он разрушался и представлял угрозу для окружающих.Однако новую стелу к 9 мая установить все же успели. После того как эта история всплыла в СМИ, вопросом заинтересовался Юрий Слюсарь.- Новый мемориал успели возвести к 9 мая, но все эти процедуры вызвали у жителей много вопросов и волнений, потому что администрация не посчитала нужным сообщить о работах, - прокомментировал глава региона.Аналогичная ситуация приключилась в городе Морозовске. Там Мемориал воинской славы на День Победы оказался в разобранном состоянии. Закончить работы к 9 мая не успели.Чтобы сократить подобные случаи, Юрий Слюсарь попросил глав муниципалитетов заранее информировать о возникших трудностях.