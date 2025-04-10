«Дон помнит»: областные спасатели наводят порядок у памятников героям Великой Отечественной войны

— Донские спасатели вместе с администрациями районов и городов, ветеранскими, общественными организациями Ростовской области проводят работу по ремонту, содержанию мемориалов и памятников, — рассказал Сергей Бодряков. — Решение об участии в наведении порядка каждый принимал самостоятельно. Спасатели не только поддерживают порядок на прилегающей территории, но и проводят реставрацию, а иногда и полное восстановление утраченных деталей памятников и мемориалов.

Фото: Правительство РО

Донские спасатели наводят порядок на братских могилах и мемориалах, посвященных героям Великой Отечественной войны. Мероприятия организованы в преддверии празднования 80-летия Победы. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.Глава региона Юрий Слюсарь в феврале выступил с инициативой проведения акции «Дон помнит».Сотрудники Самарского поисково-спасательного отряда убрали у памятника Герою Советского Союза Петру Таранцеву. Петр Тимофеевич был удостоен награды от генерала армии Константина Рокоссовского за отвагу при переправе через реку Днепр.Спасатели из Центрального ПСО убрали мемориал «Братская могила расстрелянных в 1942–1943 гг.» в Новошахтинске. Там захоронены мирные жители, погибшие во время оккупации. Точное количество жертв и их имена неизвестны.Также на братских могилах спасатели убрались и в других районах: Веселовском, Тарасовском и Неклиновском. Они скосили траву и привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны на городских и сельских кладбищах.Донские спасатели займутся реставрацией самоходной артиллерийской установки СУ-100 в селе Самарском. Мемориал посвящен Поликарпу Александровичу Половинко и воинам 135-й танковой бригады. Также приведут в порядок памятник пионеру-герою Жоре Пономареву в Песчанокопском. Еще очистят мемориал героям, павшим при освобождении Тарасовского в январе 1943 года, и мемориал «Родина-мать» в Синявском над братской могилой. Кроме того, будут восстановлены и другие памятники.Около 100 памятников и захоронений героев ВОВ находятся под наблюдением спасателей и пожарных служб Дона.