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В поселке Разлатный на месте старого памятника появится новая стела

В поселке Разлатный на месте старого памятника появится новая стела
На месте демонтированного памятного знака в поселке Разлатный установят новую стелу. Об этом сообщили в администрации Морозовского района. 

 — На сегодня памятный знак пришел в негодность, практически полностью разрушился, и в связи с возможной угрозой для жизни и здоровья проживающих взрослых и детей был убран, — отметили в муниципалитете. 

Местные власти планируют установить новый мемориал ко Дню Победы. 

Жители поселка были потрясены новостью о демонтаже памятника. Они были готовы восстановить стелу, покрыв её краской и убрав траву вокруг. Люди не понимают, почему его демонтировали перед праздником. Если памятник давно нуждался в ремонте, почему нельзя было убрать его после торжества.
фото: дондей
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