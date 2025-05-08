В поселке Разлатный на месте старого памятника появится новая стела

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На месте демонтированного памятного знака в поселке Разлатный установят новую стелу. Об этом сообщили в администрации Морозовского района.— На сегодня памятный знак пришел в негодность, практически полностью разрушился, и в связи с возможной угрозой для жизни и здоровья проживающих взрослых и детей был убран, — отметили в муниципалитете.Местные власти планируют установить новый мемориал ко Дню Победы.Жители поселка были потрясены новостью о демонтаже памятника. Они были готовы восстановить стелу, покрыв её краской и убрав траву вокруг. Люди не понимают, почему его демонтировали перед праздником. Если памятник давно нуждался в ремонте, почему нельзя было убрать его после торжества.