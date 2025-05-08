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В поселке Разлатном успели установить новую стелу к 9 Мая

В поселке Разлатном успели установить новую стелу к 9 Мая
В поселке Разлатном Морозовского района к 9 Мая поставили новую стелу в честь Дня Победы. Фотографии с мемориалом местные жители прислали в редакцию DonDay.

Раньше в поселке снесли единственный памятник, и это вызвало недовольство жителей. Инцидент произошел незадолго до юбилея Победы, что усилило тревогу людей.

Администрация района объяснила, что старый памятник был в аварийном состоянии и мог представлять опасность. Поэтому его убрали, а к празднику установили новый мемориал.

Власти сдержали обещание и установили стелу к 9 Мая. Ольга Б. поделилась радостью: «Мы довольны, что новый памятник появился вовремя. Теперь у нас есть место, чтобы возложить цветы в честь 80-летия Победы». 
Фото: соцсцети
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