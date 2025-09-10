Юрий Слюсарь посетил ростовский госпиталь, где проходят лечение бойцы СВО

Фото: Правительство РО

В Ростове Юрий Слюсарь навестил бойцов СВО, которые проходят лечение в госпитале. Глава Ростовской области вместе с участниками кадровой программы «Герои Дона» пообщался с военнослужащими 10 сентября.- Ваше мужество и стойкость – пример для всех. Каждый день вы доказываете, что даже в самые трудные моменты сила духа остается несломленной. Скорейшего выздоровления вам, - обратился к военнослужащим глава региона.Также глава региона отдельно поблагодарил медиков, которые помогают бойцам проходить лечение.Также Юрий Слюсарь поднял вопрос работы с наставниками во время беседы с участниками кадрового проекта «Герои Дона». Главным условием образовательной программы является то, что за каждым слушателем закреплены наставники. Они являются руководителями органов власти и муниципалитетов, а также предприятий и учреждений. Для двоих участников СВО Юрий Слюсарь стал руководителем.- Если у вас будут какие-то конкретные предложения или пожелания к наставникам, не стесняйтесь, делитесь. Мы с удовольствием возьмем их в работу – вы точно знаете, что наиболее востребовано для вас, ваших боевых товарищей, каких знаний вам не хватает или навыков. Наша задача – сделать образовательную программу максимально насыщенной и полезной, чтобы по окончании обучения вы были готовы войти в нашу команду. У нас большая область, очень перспективная, много проектов и программ, которыми надо заниматься. Работы хватит всем, - сказал Юрий Слюсарь.Напомним, что кадровая программа «Герои Дона» реализуется в Ростовской области с февраля. Обучение участников СВО проходит на базе Южно-Российского института управления РАНХиГС. Военнослужащие получают навыки государственного и муниципального управления. На сегодняшний день слушателями программы стали 104 действующих военнослужащих и ветеранов спецоперации.