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В Ростовской области энергетиков перевели на режим повышенной готовности

В Ростовской области энергетиков перевели на режим повышенной готовности
Энергетиков Ростовской области перевели на режим повышенной готовности. Об этом сообщили в правительстве донского региона 27 ноября.

По прогнозам синоптиков, в течение суток порывы воздушных масс достигнут 30 метров в секунду. Из-за неблагоприятной погоды энергетиков привлекли к устранению аварий. Для восстановления электроэнергии задействованы 112 бригад.

Если у вас возникли перебои с электричеством, сообщите в экстренные службы.
Фото: правительство Ростовской области.
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