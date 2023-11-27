В Ростовской области энергетиков перевели на режим повышенной готовности
Энергетиков Ростовской области перевели на режим повышенной готовности. Об этом сообщили в правительстве донского региона 27 ноября.
По прогнозам синоптиков, в течение суток порывы воздушных масс достигнут 30 метров в секунду. Из-за неблагоприятной погоды энергетиков привлекли к устранению аварий. Для восстановления электроэнергии задействованы 112 бригад.
Если у вас возникли перебои с электричеством, сообщите в экстренные службы.