В Ростовской области изменится расписание электричек в направлении Сальска



Несколько электричек в Ростовской области изменят расписание движения. Новый график отправления и прибытия начнёт действовать 7 февраля. Об этом сообщили в СКЖД.



Поезд направлением Ростов — Сальск будет отправляться также в 16:27, но прибудет на конечную станцию почти на полчаса раньше, в 19:27.

Состав из Сальска в Ростов отъедет в 9:54 (вместо 9:37) и остановится в донской столице в 12:53.



Электричка сообщением Ростов — Сальск до станции Кагальник будет ходить по старому расписанию, но станет делать остановки на несколько минут дольше. Прибытие в Сальск — в 11:13, что на 11 минут позже обычного.



Поезд из Сальска в Волгодонскую станет отправляться из Сальска на 36 минут раньше (в 19:30) и прибывать в конечный пункт на час раньше (в 22:00 вместо 23:00).



Из Волгодонской состав отойдёт на час позже (в 7:29), в Сальск прибудет позже на полчаса (в 9:51).