Экс-сотрудница Россельхознадзора по Ростовской области получила 4 года колонии за взятки
В городе Красный Сулин суд вынес приговор бывшей сотруднице Россельхознадзора. Старшего инспектора по Ростовской области обвиняли в неоднократном получении взяток.
По версии следствия, обвиняемая с 2017-го по 2020 год лично получала взятки от предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию. Взамен инспектор не контролировала соблюдение ветеринарного законодательства. В частности, без проверок осталась продукция на территории Красносулинского района, а также городов Зверево, Шахты и Гуково. Общая сумма взяток составила порядка 230 тысяч рублей.
Экс-сотрудницу Россельхознадзора задержали и подозревают по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное с вымогательством» и «Мелкое взяточничество». Спустя полтора года женщина предстала перед судом. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, экс-сотрудницу лишили права заниматься определенной деятельностью на пять лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.