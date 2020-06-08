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Экс-глава администрации Новочеркасска пойдёт под суд за получение взятки

Экс-глава администрации Новочеркасска пойдёт под суд за получение взятки
В суд передали дело бывшего главы администрации Новочеркасска. Игорь Зюзин обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Чиновника задержали в октябре 2019 года. Против него дала показания его ранее задержанная заместитель Альбина Порошина, которая получила восемь лет колонии за взятку. Позже срок изменили на шесть лет.

В 2017 году чиновник был мэром города Зверево, а затем — главой администрации Новочеркасска. По версии следствия, Зюзин, сговорившись с Порошиной, получил от директора строительной организации взятку в размере более 2,6 миллионов рублей. За такую сумму они пообещали ему помочь незаконно заключить муниципальные контракты по благоустройству территорий в Зверево. Чиновника заключили под стражу. Он несколько раз ходатайствовал об изменении меры пресечения, однако суд не изменил решение.
- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу, - сообщили в Управлении Генпрокуратуры РФ по ЮФО.

Игорю Зюзину грозит до 15 лет колонии.

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