Экс-глава администрации Новочеркасска пойдёт под суд за получение взятки

В суд передали дело бывшего главы администрации Новочеркасска. Игорь Зюзин обвиняется по статье «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».Чиновника задержали в октябре 2019 года. Против него дала показания его ранее задержанная заместитель Альбина Порошина, которая получила восемь лет колонии за взятку. Позже срок изменили на шесть лет.В 2017 году чиновник был мэром города Зверево, а затем — главой администрации Новочеркасска. По версии следствия, Зюзин, сговорившись с Порошиной, получил от директора строительной организации взятку в размере более 2,6 миллионов рублей. За такую сумму они пообещали ему помочь незаконно заключить муниципальные контракты по благоустройству территорий в Зверево. Чиновника заключили под стражу. Он несколько раз ходатайствовал об изменении меры пресечения, однако суд не изменил решение.Игорю Зюзину грозит до 15 лет колонии.