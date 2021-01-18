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В Волгодонске экс-чиновника задержали по подозрению в получении взятки

В Волгодонске экс-чиновника задержали по подозрению в получении взятки
В Волгодонске задержали бывшего сотрудника департамента строительства и городского хозяйства. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-начальник отдела благоустройства в 2017 году получил взятку от представителя подрядной организации, которая ремонтировала автодороги. Чиновнику передали более 1 миллиона рублей, чтобы тот закрывал глаза на качество выполненной работы.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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