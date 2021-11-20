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Экс-главу поселения в Азовском районе осудят за махинации с землей

Экс-главу поселения в Азовском районе осудят за махинации с землей
В Азовском районе бывшая глава Обильненского поселения предстанет перед судом. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

По информации СУ СКР по Ростовской области, чиновница незаконно передала во владения местным жителям три участка земли. Они находились во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и по закону не могли быть переданы частным лицам. Сумма ущерба администрации Азовского района составила более 2,4 миллиона рублей.

Когда о незаконной деятельности главы стало известно правоохранителям, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

- Уголовное дело направлено в Азовский городской суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре Ростовской области.

Если женщину признают виновной, ей грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: kubnews.ru.
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