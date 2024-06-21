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Каскадер из Ростова разбил автомобиль «Ламборгини» стоимостью 42 миллиона рублей

Каскадер из Ростова разбил автомобиль «Ламборгини» стоимостью 42 миллиона рублей
В Ростове местный каскадер Евгений Чеботарев снова разбивает автомобили. Очередным разбитым авто он похвастался в социальных сетях.

Евгению в руки попала дорогостоящая модель «Ламборгини» за 42 миллиона. Каскадер принялся разбивать ее. Только на этот раз это делали за него помощники. Ребята взяли в руки швабру, грабли, вилы и по щелчку пальцев каскадера принялись портить машину.

К счастью, «Ламборгини» досталось меньше. В прошлый раз китайский электрокар Zeekr остался с разбитой крышей, лобовым и продырявленным ломом капотом.

Действия ростовчанина публика воспринимает двояко. Вероятнее всего, Евгений всеми силами пытается привлечь хоть какое-то внимание публики.
Фото: соцсети
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