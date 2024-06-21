Спортсменка из Ростовской области не прошла отбор на Олимпиаду в Париже

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Пловчиха из Ростовской области не прошла отбор на Олимпийские игры – 2024, которые состоятся в Париже. Юлия Ефимова не выполнила норматив в дисциплине 200 метров брассом во время квалификационного заплыва на Багамских островах. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 29 секунд при минимальном пороге в 2 минуты 24 секунды.- Надеялась показать где-то 2.25 — 2.26 хотя бы после такого перелета в 25 часов, — сказала 32-летняя пловчиха «Матч ТВ».Отметим, что Юлия Ефимова родилась в Волгодонске. Она рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов. Кроме того, является семикратной чемпионкой Европы, шестикратной чемпионкой мира. За свою карьеру она смогла завоевать три медали на Олимпийских играх.