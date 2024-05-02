Синоптик Елена Назарова: В конце мая в Ростове потеплеет до +30 градусов
В Ростовской области потеплеет до +30 градусов к концу мая. О прогнозе погоды сообщил DonDay.ru со ссылкой на начальника ростовского Гидрометцентра Елену Назарову. По словам эксперта, температура воздуха и количество осадков ожидаются около нормы.
С 1 по 10 мая в донском регионы пройдут небольшие дожди. Ночью столбик термометра покажет от +7 до +12 градусов. На севере области (Шолоховский, Верхнедонской районы) похолодает до +4. Днем обещают до +15…+20 градусов. В середине декады могут быть грозы и сильные дожди в предгорных районах. А на юго-востоке (Орловский, Пролетарский районы) — тепло до +26 градусов.
С 11 по 20 мая тоже временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, а днем — от +20 до +25, иногда — до +30.
С 21 по 31 мая среднесуточная температура увеличится еще на несколько градусов — до +30. В некоторые дни воздух остынет до +18…+23 градусов. А по ночам столбик термометра покажет +13…+18.