ВТБ отменяет первый взнос по ипотеке для многодетных семей

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В Год семьи ВТБ запускает акцию, в рамках которой отменяет первый взнос по ипотеке для клиентов с тремя и более несовершеннолетними детьми. С 1 июля по 1 сентября они смогут оформить жилищные кредиты, не внося собственных средств и материнский капитал, по базовым программам банка. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Льготные условия кредитования будут предоставляться при покупке жилья в многоквартирных домах. Остальные критерии будут соответствовать базовым условиям банка: максимальная сумма кредита может достигать 100 млн рублей, а срок — 30 лет. Подать заявку на ипотеку без первого взноса клиенты смогут любым удобным способом — на сайте, в контакт-центре, ВТБ Онлайн или офисах банка, а также у партнеров.«ВТБ считает адресную помощь клиентам своим главным приоритетом. С появлением ребенка финансовая нагрузка на бюджет становится существенно больше, особенно если семья воспитывает еще нескольких детей и ей необходимо приобрести жилье большей площади. Конечно, сейчас основной фокус заемщиков с семьями сосредоточен на рынке новостроек, где они используют поддержку от государства. Но нельзя забывать и о тех, кто покупает квартиры на вторичном рынке — это миллионы человек, и им такие льготы недоступны. Как социально ориентированный банк ВТБ решил впервые на российском рынке запустить для многодетных родителей ипотеку без первого взноса. В рамках акции планируем предложить такие кредиты всем обратившимся к нам клиентам», — сказал Георгий Горшков.В ВТБ по итогам января — мая доля клиентов, оформивших ипотеку на вторичное жилье, составила 40%. При этом среди многодетных заемщиков она выше — 45%. Подавляющее большинство клиентов с тремя и более детьми оформляют в ипотеку квартиры, их средняя площадь составляет 60 кв. м. В банке на покупку жилья такие заемщики занимают порядка 5,3 млн рублей на 26 лет.ВТБ реализует специальную ипотечную программу для многодетных клиентов в рамках своего проекта «Семейный банк», направленного на адресную поддержку населения. Он предполагает развитие экосистемы дополнительных карт и стикеров для эффективного управления бюджетом семей. В рамках проекта банк также не взимает комиссию за оплату услуг ЖКХ, детских садов и школ, а также предоставляет ряд социальных сервисов: «Социальный калькулятор» для расчета положенных семье федеральных выплат; цифровое оформление налоговых вычетов; онлайн-распоряжение материнским капиталом на погашение ипотеки. Кроме того, ВТБ бесплатно страхует всех детей в семье на случай критических заболеваний и реализует программу по поддержке будущих мам и детей, направленную на снижение числа вынужденных прерываний беременности, риска смертности новорожденных и как результат повышение уровня рождаемости.