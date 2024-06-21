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В Ростове на Северном три человека пострадали в ДТП с «перевертышем»

В Ростове на Северном три человека пострадали в ДТП с «перевертышем»
На Северном в Ростове три человека пострадали в ДТП. Авария произошла ранним утром 21 июня.

По предварительной информации, 48-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Белорусской. Когда он свернул в переулок Клязьминский, то врезался в «Дэу Матиз» под управлением 72-летнего водителя. Удар был настолько мощным, что корейскую машину отбросило на обочину, где она перевернулась.

— В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир «Дэу» в возрасте 71 года, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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