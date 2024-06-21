В Ростове на Северном три человека пострадали в ДТП с «перевертышем»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На Северном в Ростове три человека пострадали в ДТП. Авария произошла ранним утром 21 июня.По предварительной информации, 48-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Белорусской. Когда он свернул в переулок Клязьминский, то врезался в «Дэу Матиз» под управлением 72-летнего водителя. Удар был настолько мощным, что корейскую машину отбросило на обочину, где она перевернулась.— В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир «Дэу» в возрасте 71 года, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Пострадавших доставили в медучреждение.