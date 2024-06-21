В Ростове пришел в себя выживший террорист из СИЗО № 1

Фото: Ростов.ру

Выживший террорист, который захватил заложников в следственном изоляторе № 1 Ростова, пришел в себя. Даниил Каменев очнулся практически спустя неделю после ранения в голову.По информации издания, пациента из больницы перевели в одно из медучреждений донского ГУФСИН. В ближайшие дни ему изберут новую меру пресечения. Подозреваемому грозит пожизненный срок.Напомним, утром 16 июня несколько осужденных захватили двух сотрудников СИЗО № 1. Вооруженные заточками и ножами, они потребовали дать им оружие и автомобиль, чтобы покинуть город. После нескольких часов неудачных переговоров начался штурм. Преступников ликвидировали, а заложники не пострадали.* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.