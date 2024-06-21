Бывший преподаватель колледжа в Новочеркасске пойдет под суд за получение взятки

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Бывший заведующий заочного отделения Новочеркасского машиностроительного колледжа пойдет под суд. Алексей Кириченко является фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает издание DonDay.По версии следствия, с 2019 по 2022 года 39-летний преподаватель мог получить более 180 тысяч рублей от студентов. Якобы на протяжении трех лет он за вознаграждение помогал учащимся сдавать экзамены и зачеты.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - заявили в прокуратуре Ростовской области.Дата первого заседания пока не определена.