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В Ростове из-за ДТП на Стачках возникла пробка на несколько километров

В Ростове из-за ДТП на Стачках возникла пробка на несколько километров
В Ростове на проспекте Стачки образовалась пробка в несколько километров. Об этом 21 июля сообщают очевидцы в социальных сетях.

Жители города сообщают в социальных сетях о массовом ДТП. Судя по кадрам, в него попали четыре автомобиля: «Лада», «Киа», «Хавал» и «Хонда».

По данным карт 2GIS, пробка растянулась на три километра. Она начинается от площади Стачки и тянется до 2-й Круговой.

- Они с утра там стоят. До сих пор что ли, - прокомментировали кадры в социальных сетях очевидцы.
Фото: соцсети
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