Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске «Ока» перевернулась на крышу после столкновения с «Ниссаном»

В Новочеркасске «Ока» перевернулась на крышу после столкновения с «Ниссаном»
В Ростовской области произошло жесткое массовое ДТП. Авария случилась 19 июня в центре Новочеркасска.

Около 09:00 на улице Пушкинской, 119 столкнулись «Ниссан Алтима» и «Ока». Удар оказался настолько сильным, что отечественный автомобиль не удержался на колесах и перевернулся на крышу. Вместе с этим он отлетел на припаркованную «Ладу Весту».

Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.