В Новочеркасске «Ока» перевернулась на крышу после столкновения с «Ниссаном»
В Ростовской области произошло жесткое массовое ДТП. Авария случилась 19 июня в центре Новочеркасска.
Около 09:00 на улице Пушкинской, 119 столкнулись «Ниссан Алтима» и «Ока». Удар оказался настолько сильным, что отечественный автомобиль не удержался на колесах и перевернулся на крышу. Вместе с этим он отлетел на припаркованную «Ладу Весту».
Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.