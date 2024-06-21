В Новочеркасске «Ока» перевернулась на крышу после столкновения с «Ниссаном»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло жесткое массовое ДТП. Авария случилась 19 июня в центре Новочеркасска.Около 09:00 на улице Пушкинской, 119 столкнулись «Ниссан Алтима» и «Ока». Удар оказался настолько сильным, что отечественный автомобиль не удержался на колесах и перевернулся на крышу. Вместе с этим он отлетел на припаркованную «Ладу Весту».Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.