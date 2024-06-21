Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Тысячи жителей Новошахтинска остались без света из-за аварии на электросетях

Тысячи жителей Новошахтинска остались без света из-за аварии на электросетях
В Новошахтинске тысячи горожан остались без света 21 июня. Десятки улиц оказались обесточены из-за аварии на электросетях.

В 11:00 лампочки погасли в домах, расположенных на 56 улицах и в садовом товариществе «Ягодка». В зону отключения попали не только жилые дома, но и соцобъекты.

На месте уже работают бригады «Донэнерго». Электричество обещают восстановить к 14:30.

Напомним, что в Ростовской области 21 июня действует штормовое предупреждение. До конца суток в регионе ожидается сильный ветер, до 27 метров в секунду (почти 100 километров в час). Ураган может повалить деревья и столбы, что приведет к обрыву проводов.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.