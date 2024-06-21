Тысячи жителей Новошахтинска остались без света из-за аварии на электросетях

Фото: Rostov.ru.

В Новошахтинске тысячи горожан остались без света 21 июня. Десятки улиц оказались обесточены из-за аварии на электросетях.В 11:00 лампочки погасли в домах, расположенных на 56 улицах и в садовом товариществе «Ягодка». В зону отключения попали не только жилые дома, но и соцобъекты.На месте уже работают бригады «Донэнерго». Электричество обещают восстановить к 14:30.Напомним, что в Ростовской области 21 июня действует штормовое предупреждение. До конца суток в регионе ожидается сильный ветер, до 27 метров в секунду (почти 100 километров в час). Ураган может повалить деревья и столбы, что приведет к обрыву проводов.