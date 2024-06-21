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В Ростове потушили открытое горение на складе снабжения МВД

В Ростове потушили открытое горение на складе снабжения МВД
В Ростове спасатели потушили открытое горение на складе снабжения МВД. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Огонь вспыхнул 21 июня около 17:00 на Вятской,67. Полыхало здание Северо-Кавказской базы хранения ресурсов снабжения МВД. В небо поднялись клубы черного дыма. Очевидцы сразу же вызвали на место МЧС.

На месте работают 73 спасателя. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Открытое горение на площади 700 квадратов удалось потушить только спустя три часа.
Фото: Соцсети.
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