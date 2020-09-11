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Глава администрации Дубовского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Глава администрации Дубовского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
Уголовное дело главы администрации Дубовского района Ростовской области Нины Кирилловой передано в Зимовниковский районный суд, сообщили 14 сентября в Главном управлении Генпрокуратуры России в СКФО и ЮФО. Соответствующее обвинительное заключение утвердил Генпрокурор РФ Андрей Кикоть.

Нину Кириллову обвиняют в превышении должностных полномочий. Она, будучи ответственной за поставку в район водонапорных башен, знала, что они с дефектами, не соответствуют требованиям муниципального контракта, но, тем не менее, подписала акт приема-передачи товара.

Своими неправомерными действиями глава администрации причинила ущерб бюджету Дубовского района в размере 400 тысяч рублей, а бюджету Ростовской области – 11,5 миллиона рублей.

Если вину Нины Кирилловой докажут, по части 1 статьи 268 УК РФ «Превышение должностных полномочий» ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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