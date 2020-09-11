Глава администрации Дубовского района предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Уголовное дело главы администрации Дубовского района Ростовской области Нины Кирилловой передано в Зимовниковский районный суд, сообщили 14 сентября в Главном управлении Генпрокуратуры России в СКФО и ЮФО. Соответствующее обвинительное заключение утвердил Генпрокурор РФ Андрей Кикоть.Нину Кириллову обвиняют в превышении должностных полномочий. Она, будучи ответственной за поставку в район водонапорных башен, знала, что они с дефектами, не соответствуют требованиям муниципального контракта, но, тем не менее, подписала акт приема-передачи товара.Своими неправомерными действиями глава администрации причинила ущерб бюджету Дубовского района в размере 400 тысяч рублей, а бюджету Ростовской области – 11,5 миллиона рублей.Если вину Нины Кирилловой докажут, по части 1 статьи 268 УК РФ «Превышение должностных полномочий» ей грозит до четырех лет лишения свободы.