Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Вятской горит склад снабжения МВД

В Ростове на Вятской горит склад снабжения МВД
В Ростове горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Происшествие случилось 21 июня на улице Вятская.

Около 17:00 очевидцы увидели черный столб дыма. С каждой минутой огонь продолжал разрастаться. Запах гари почувствовали ростовчане со всех районов. Предварительно, пламя уничтожило более 500 квадратных метров помещения.

- На место прибыли 69 спасателей на 15 единицах специальной техники, - сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области. - Угрозы распространения огня нет.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.