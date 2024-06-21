В Ростове на Вятской горит склад снабжения МВД
В Ростове горит Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. Происшествие случилось 21 июня на улице Вятская.
Около 17:00 очевидцы увидели черный столб дыма. С каждой минутой огонь продолжал разрастаться. Запах гари почувствовали ростовчане со всех районов. Предварительно, пламя уничтожило более 500 квадратных метров помещения.
- На место прибыли 69 спасателей на 15 единицах специальной техники, - сообщают в ГУ МЧС по Ростовской области. - Угрозы распространения огня нет.