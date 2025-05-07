Экс-главе Управления МВД Ростова Сергею Шпаку продлили меру пресечения на месяц

Фото: ГУ МВД по РО.

Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления МВД донской столицы на месяц. Как сообщает DonDay, Сергея Шпака оставили в СИЗО до 11 июня включительно.Напомним, его задержали еще 12 марта по подозрению в мошенничестве и получении взятки. В 2017 году он работал начальником отдела полиции № 5. По версии следствия, тогда за покровительство коммерческой организации Сергей Шпак получил взятку — оплату туристических путевок на сумму свыше 263 тысяч рублей.С 2019 по 2023 годы он занимал должность заместителя начальника Управления МВД по Ростову, а затем — начальника Управления.За этот период он вместе со своим подчиненным забрал деньги, которые были начислены последнему за дни, когда его не было на работе.Также бывшего сотрудника МВД подозревают в незаконном списании денег с банковского счета в 2020 году. Для этого Сергей Шпак использовал фальшивые платежные документы.