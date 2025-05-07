Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-главе Управления МВД Ростова Сергею Шпаку продлили меру пресечения на месяц

Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления МВД донской столицы на месяц. Как сообщает DonDay, Сергея Шпака оставили в СИЗО до 11 июня включительно.

Напомним, его задержали еще 12 марта по подозрению в мошенничестве и получении взятки. В 2017 году он работал начальником отдела полиции № 5. По версии следствия, тогда за покровительство коммерческой организации Сергей Шпак получил взятку — оплату туристических путевок на сумму свыше 263 тысяч рублей.

С 2019 по 2023 годы он занимал должность заместителя начальника Управления МВД по Ростову, а затем — начальника Управления.
За этот период он вместе со своим подчиненным забрал деньги, которые были начислены последнему за дни, когда его не было на работе.

Также бывшего сотрудника МВД подозревают в незаконном списании денег с банковского счета в 2020 году. Для этого Сергей Шпак использовал фальшивые платежные документы.
Фото: ГУ МВД по РО.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.