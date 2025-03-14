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Под стражу отправили бывшего сотрудника УМВД Ростова

Под стражу отправили бывшего сотрудника УМВД Ростова
В Ленинском районном суде города Ростова-на-Дону 14 марта было вынесено решение о заключении под стражу оперуполномоченного МВД Сергея Егоркина. Согласно информации портала DonDay, он останется под стражей до 11 мая.

Ранее бывший начальник Управления МВД Ростова Сергей Шпак был заключён под стражу на два месяца.

Сергей Шпак занимал должность заместителя начальника, а затем и начальника Управления МВД Ростова с 2019 по 2023 годы.

По данным следствия, в этот период Шпак совместно с Егоркиным присвоили денежные средства, которые были начислены последнему в отсутствие на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной заработной платы составила около 300 тысяч рублей.
Фото: Дондей
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