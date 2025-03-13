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В СК прокомментировали задержание бывшего начальника Управления МВД Ростова

В СК прокомментировали задержание бывшего начальника Управления МВД Ростова
Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника Управления МВД Ростова. Сергея Шпака задержали 12 марта.

По версии следствия, в 2017 году Сергей Шпак находился в должности начальника отдела полиции. В этот период он получил взятку в виде оплаты туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей. Позже, с 2019 по 2023 год Шпак работал замначальником Управления МВД по Ростову, затем начальником Управления. Тогда, со своим подчиненным он забрал зарплату, которую начисляли одному из сотрудников в отпуске.

Кроме того, бывшего начальника отдела полиции подозревают в том, что в 2020 году совершил незаконный оборот денег с банковского счета. Для этого Сергей Шпак использовал фальшивые платежные документы.

Подозреваемые задержаны. Следователем в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: ГУ МВД по РО.
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