Экс-начальника Управления МВД Ростова Сергея Шпака отправили в СИЗО на два месяца

Фото: ГУ МВД по РО.

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону 14 марта избрали меру пресечения бывшему начальнику Управления МВД донской столицы Сергею Шпаку. Его отправили в СИЗО на два месяца. Под стражей Шпак пробудет как минимум до 11 мая.Шпак был задержан 12 марта по подозрению в мошенничестве и получении взятки. В 2017 году он занимал должность начальника отдела полиции № 5. По версии следствия, в тот период он получил от коммерческой организации более 263 тысяч рублей в виде туристических путёвок.С 2019 по 2023 годы Шпак занимал должность заместителя начальника Управления МВД по Ростову, а затем стал руководителем. За это время он, по данным следствия, вместе со своим подчинённым присвоил средства, начисленные последнему в то время, когда тот отсутствовал на работе.Кроме того, бывшего сотрудника МВД подозревают в незаконном списании денег с банковского счёта в 2020 году с использованием поддельных платёжных документов.