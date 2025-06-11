Экс-главе Управления МВД Ростова Сергею Шпаку продлили меру пресечения до 11 августа
Сергею Шпаку, бывшему начальнику Управления МВД Ростова-на-Дону, продлили меру пресечения ещё на два месяца. По информации DonDay, Ленинский районный суд Ростова оставил его под стражей до 11 августа.
Сергея Шпака арестовали 12 марта. На него завели уголовное дело о мошенничестве и получении взятки. По данным следствия, в 2017 году, будучи начальником отдела полиции № 5, он получил туристическую путевку на сумму более 263 тысяч рублей за помощь коммерческой организации.
С 2019 по 2023 годы Сергей Шпак был заместителем начальника Управления МВД по Ростову-на-Дону и возглавлял одно из подразделений. По данным следствия, он вместе с подчиненным Сергеем Егоркиным незаконно присвоил 292 тысячи рублей. Эти деньги начислялись Егоркину как зарплата, хотя он отсутствовал на работе.
Кроме того, Шпака подозревают в том, что в 2020 году он незаконно списал средства с банковского счета, используя поддельные платежные документы.
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.