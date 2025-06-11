Экс-главе Управления МВД Ростова Сергею Шпаку продлили меру пресечения до 11 августа

Фото: ГУ МВД

Сергею Шпаку, бывшему начальнику Управления МВД Ростова-на-Дону, продлили меру пресечения ещё на два месяца. По информации DonDay, Ленинский районный суд Ростова оставил его под стражей до 11 августа.Сергея Шпака арестовали 12 марта. На него завели уголовное дело о мошенничестве и получении взятки. По данным следствия, в 2017 году, будучи начальником отдела полиции № 5, он получил туристическую путевку на сумму более 263 тысяч рублей за помощь коммерческой организации.С 2019 по 2023 годы Сергей Шпак был заместителем начальника Управления МВД по Ростову-на-Дону и возглавлял одно из подразделений. По данным следствия, он вместе с подчиненным Сергеем Егоркиным незаконно присвоил 292 тысячи рублей. Эти деньги начислялись Егоркину как зарплата, хотя он отсутствовал на работе.Кроме того, Шпака подозревают в том, что в 2020 году он незаконно списал средства с банковского счета, используя поддельные платежные документы.Ему грозит до восьми лет лишения свободы.