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Экс-директор новочеркасской похоронной службы пытается вернуть должность через суд

Экс-директор новочеркасской похоронной службы пытается вернуть должность через суд
В Новочеркасске экс-директор похоронной службы пытается через суд вернуть должность. Андрея Кутырева уволили из МКУ «Спецслужба» в конце 2020 года.

Депутат Заксобрания возглавлял муниципальную похоронную службу с 2014 года. При нем никак не могли решить вопрос с передачей в ведение города кладбища микрорайона Донского. После проверки финансовой деятельности учреждения в администрации решили сменить директора.

С начала 2021 года должность директора похоронной службы занимает Александр Коваль - советник мэра Новочеркасска. На следующий день после назначения молодого депутата все необходимые документы для узаконивания кладбища были направлены в Росреестр.

Депутат Заксобрания подал иск к администрации о признании его увольнения недействительным. 10 февраля в Новочеркасском городском суде состоится первое заседание по делу.

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