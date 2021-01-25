Экс-директор новочеркасской похоронной службы пытается вернуть должность через суд

В Новочеркасске экс-директор похоронной службы пытается через суд вернуть должность. Андрея Кутырева уволили из МКУ «Спецслужба» в конце 2020 года.Депутат Заксобрания возглавлял муниципальную похоронную службу с 2014 года. При нем никак не могли решить вопрос с передачей в ведение города кладбища микрорайона Донского. После проверки финансовой деятельности учреждения в администрации решили сменить директора.С начала 2021 года должность директора похоронной службы занимает Александр Коваль - советник мэра Новочеркасска. На следующий день после назначения молодого депутата все необходимые документы для узаконивания кладбища были направлены в Росреестр.Депутат Заксобрания подал иск к администрации о признании его увольнения недействительным. 10 февраля в Новочеркасском городском суде состоится первое заседание по делу.