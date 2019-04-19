Стали известны претенденты на должность сити-менеджера Ростова



23 апреля глава администрации Ростова Виталий Кушнарев покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности главы назначен первый заместитель мэра Алексей Логвиненко.



Однако уже есть претенденты на постоянный срок. Среди них эксперты называют депутата Законодательного собрания V-VI созывов Александра Скрябина, заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и гендиректора «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимира Ревенко.



Одним из главных претендентов специалисты называют Владимира Ревенко. В ближайшее время у него заканчивается срок контракта с компанией, пишет DonDay.ru. Помимо должности в «Газпроме», Ревенко является действующим депутатом Законодательного собрания VI созыва.



Следующий кандидат – первый заместитель главы региона Виктор Гончаров в правительстве области курирует вопросы агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, торговой деятельности, природных ресурсов и экологии. С 2014 года является атаманом Всевеликого войска Донского.



С 2010 по 2014 год Гончаров уже занимал должность заместителя губернатора. Его уход был связан с громким скандалом вокруг выборов в Законодательное собрание Ростовской области 2013 года. Оппозиция обвинила региональный ЦИК в масштабных фальсификациях. В Ростов прибыл заместитель председателя Центризбиркома, под его надзором были организованы проверки. В итоге выявили нарушения и Виктора Гончарова, курировавшего это направление, уволили. Но уже в 2016 году он вернулся на свою должность.



Третий претендент - депутат Законодательного собрания V-VI созывов Александр Скрябин. До 2017 года он работал на разных должностях в «Водоканале», в том числе первым заместителем директора. Затем занимал должность первого заместителя главы администрации Ростова. В сентябре покинул пост в мэрии в связи с избранием депутатом Донского Заксобрания.